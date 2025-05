Nadal e la passione di Alcaraz per le feste: “La gente non ha capito…”

Nadal difende Alcaraz, le sue parole

"Conoscendo un po' Carlos, credo che il documentario non rifletta la sua personalità o il modo in cui vive la sua carriera - ha spiegato Rafa -. Non appare come un tennista che si allena, ma come uno che ama fare festa, che ne ha bisogno, che non è molto professionale. E questo non è vero. Carlos è un grande professionista. È uno che lavora sodo per portare il suo tennis e il suo fisico ai massimi livelli. Credo che il documentario sia stato fuorviante, perché la percezione che la gente ha di lui è diversa da quella che ha nella vita reale".