Zverev, il racconto shock: “Ho vomitato 37 volte con 39,4 di febbre, eppure…”

Sascha Zverev ci credeva. Era arrivato ad Amburgo per trovare "energie positive", del resto si trovava nella sua città natale prima del Roland Garros. Ma le cose non sono andate come voleva perché ha subito una sconfitta agli ottavi contro Alexandre Muller. Nonostante i 7.000 spettatori dalla sua parte, Zverev ha giocato in condizioni fisiche precarie, come dichiarato in conferenza stampa: "Sono tutto sommato soddisfatto di come ho giocato, considerando che oggi ho vomitato 37 volte e la scorsa notte ho avuto 39,4 di febbre. Penso che ci siano solo due giocatori al mondo che sarebbero scesi in campo oggi in queste condizioni. Io sono uno di loro. E ne sono davvero orgoglioso. Nonostante tutto ero a due punti dalla vittoria. Credo che questo la dica lunga su di me".