Djokovic, break subito e reazione furiosa: il serbo perde le staffe a Ginevra

A distanza di circa un mese dalla sconfitta arrivata nel torneo di Madrid, Novak Djokovic è riuscito a prendersi la rivincita su Matteo Arnaldi. Il serbo ha avuto la meglio con un doppio 6-4 nell'ATP 250 di Ginevra ed è approdato in semifinale. Sul pezzo fin da quando è sceso in campo, è sembrato piuttosto chiaro come Nole non avesse intenzione di cedere nuovamente il passo al ventiquattrenne di Sanremo, specialmente nel giorno del suo 38° compleanno. Nonostante la vittoria sia arrivata in maniera relativamente agevole - il match è durato poco più di un'ora e mezza - per Nole non è stata una passeggiata di salute. Al contrario, c'è stato un chiaro momento di difficoltà in cui ha perso le staffe e non è riuscito a contenere la sua rabbia.