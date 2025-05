Atp Amburgo, Bolelli e Vavassori travolgenti: sono in finale nel doppio

AMBURGO (GERMANIA) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano alla finale di doppio dell'Atp 500 di Amburgo, in Germania. La coppia azzurra, terza testa di serie del tabellone, supera in semifinale il duo britannico formato da Joe Salisbury e Neal Skupski con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e 7' di partita.