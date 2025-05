Paolini e la risposta in conferenza sui controlli anti-doping: "Fa un po' paura..."

Reduce dallo splendido trionfo a Roma, Jasmine Paolini ha già la testa al prossimo torneo, il Roland Garros. La tennista azzurra sta vivendo un gran momento di forma, ma è attesa da due settimane importanti perché l'anno scorso fu capace di raggiungere la finale nel prestigioso Slam parigino e ora sogna magari di ripetersi. Intervenuta in conferenza stampa in vista del debutto sulla terra rossa di Parigi, la campionessa degli Internazionali BNL d'Italia ha dichiarato: "Parigi è un posto speciale per me dopo quello che ho vissuto nel 2024 tra Roland Garros e Olimpiadi. Adesso che sono qui non possono che riaffiorarmi tanti ricordi. Rispetto a un anno fa sono la stessa persona, magari un po' più consapevole. Continuo a pensare partita dopo partita, senza concentrarmi troppo sulle aspettative. Nell'ultimo anno sono successe tante cose positive, mi sento una tennista con parecchie partite importanti in più sulle spalle".