Sinner, le bellissime parole per Nadal incantano Parigi: "Quando parla così...". Poi fa la sua previsione su Alcaraz

Uno dei grandi protagonisti dell'imminente Roland Garros sarà Jannik Sinner , numero uno al mondo e reduce dalla finale raggiunta a Roma . Intervenuto in conferenza stampa a Parigi, il tennista azzurro ha innanzitutto commentato le dichiarazioni di Rafa Nadal , che in un'intervista a L'Equipe aveva preso le sue difese in merito al caso Clostebol: " Le sue parole mi hanno aiutato tanto . E' una persona che mi conosce e che sa collegare le caratteristiche del ragazzo a quelle dello sportivo. Mi ha fatto davvero tanto piacere ciò che ha detto. Rafa è una persona importante sia per il nostro sport che come personalità mondiale , perciò parole del genere dette da lui mi hanno dato un grande aiuto morale. Le ho apprezzate veramente".

Sinner tra tifo parigino e Alcaraz

Sinner ha poi raccontato ciò che si aspetta dal pubblico parigino in termini di tifo: "Sicuramente sarà diverso rispetto a Roma, dove c'era un'atmosfera fantastica perché sono italiano. Credo che gli spettatori tiferanno per i giocatori locali, com'è giusto che sia, ma non penso che ci sia qualcosa contro di me. Ovviamente a Roma il pubblico mi ha dato tanta energia, tuttavia qui è normale che l'atmosfera sia diversa. Sono comunque contento di giocare questo torneo". Jannik non si è poi sbilanciato riguardo cosa si aspetta dall'evento: "C'è bisogno di tempo, non ci sono miracoli. Bisogna continuare a lavorare duramente per cercare di raggiungere il livello fisico desiderato e il miglior feeling in campo". Infine ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Alcaraz: "Carlos è il favorito: ha vinto lo scorso anno qui e arriva da due Masters 1000 vinti e una finale a Barcellona".