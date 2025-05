Wilander e la previsione su Sinner che spiazza tutti: "A Parigi potrebbe avere un vantaggio..."

Gli Internazionali BNL d'Italia hanno confermato che i due grandi favoriti per il Roland Garros saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Rispettivamente prima e seconda testa di serie, potrebbero affrontarsi solamente in finale a Parigi e, nonostante non manchino le insidie nei rispettivi cammini, sono piuttosto alte le possibilità di vedere proprio loro due a contendersi il titolo. A tal proposito si è espresso Mats Wilander, che ai microfoni di Eurosport ha detto la sua in merito a un'eventuale finale tra l'italiano e lo spagnolo: "Secondo me Alcaraz non è il chiaro favorito, anche perché il primo set della finale a Roma è stato equilibrato e avrebbero potuto vincerlo entrambi. Jannik ha la possibilità di battere Carlos sul rosso, ma probabilmente deve cambiare qualcosa nel suo tennis perché a Roma era troppo vicino alla linea di fondo quando si difendeva".