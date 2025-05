Amburgo, Cobolli da urlo: batte Etcheverry in rimonta e vola in finale

AMBURGO (GERMANIA) - Flavio Cobolli batte Tomas Etcheverry nella semifinale del torneo Atp 500 di Amburgo e vola in finale. Il tennista azzurro, numero 35 della classifica generale, si è imposto in tre set. Dopo aver perso il primo parziale 6-2, Cobolli ha dato vita ad una spettacolare rimonta, imponendosi nel secondo set 7-5 e nel terzo con il punteggio di 6-4, in due 2 ore e 49 minuti. Il tennista italiano sfiderà ora il vincente della seconda semifinale, tra Rublev e Auger-Aliassime.

Vavassori e Bolelli in finale nel doppio

Buone notizie anche nel torneo di doppio, con la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, che ottiene il pass per la finale: la quarta in questa stagione e l'undicesima in carriera. I due italiani hanno sconfitto in semifinale i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski, con il punteggio di 6-3, 6-1. In finale giocheranno contro il brasiliano Fernando Romboli e l'argentino Andres Molteni.