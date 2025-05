Cobolli-Rublev, finale Atp 500 Amburgo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Cobolli-Rublev, quando si gioca il match

Il match tra Cobolli e Rublev, valevole per la finale dell'Atp 500 di Amburgo, si disputerà sabato 24 maggio sul Campo Centrale dell'Am Rothenbaum a partire dalle ore 14:30.

I precedenti tra Cobolli e Rublev

Quella che andrà in scena nella finale dell'Atp 500 di Amburgo sarà la prima sfida tra Cobolli e Rublev.

Dove vedere in tv Cobolli-Rublev

La sfida tra Cobolli e Rublev ad Amburgo sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Amburgo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 16.835

SECONDO TURNO – € 31.570

QUARTI DI FINALE – € 59.140

SEMIFINALE – € 115.755

FINALISTA – € 217.200

VINCITORE – € 403.665