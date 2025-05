Dopo la delusione rimediata al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia, che aveva rappresentato il quarto ko consecutivo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ritrovato il sorriso all'Atp 500 di Amburgo. Battendo in finale con un netto 6-4 6-0 in appena 67 minuti di gioco il duo composto dai sudamericani Fernando Romboli e Andres Molteni, gli azzurri hanno infatti conquistato il terzo titolo della loro stagione dopo i trionfi di Adelaide e Rotterdam. Una partita dominata in lungo e in largo dalla coppia italiana, che certifica così la settima posizione del ranking mondiale e il quarto posto nella Race.