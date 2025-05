Novak Djokovic trionfa all'Atp 250 di Ginevra: è il centesimo titolo della sua carriera . Il serbo è così diventato il terzo tennista nell’era Open a raggiungere questo traguardo dopo Roger Federer e Jimmy Connors . Dopo un avvio in salita, il 24 volte campione Slam è riuscito ad imporsi nella finale su Hubert Hurkacz , terminata dopo oltre tre ore di gioco con il punteggio di 5-7 7-6(2) 7-6(2). Per Nole è inoltre il primo titolo stagionale dopo la finale persa al Masters 1000 di Miami contro Tomas Machac . Un'iniezione di fiducia importante in vista del Roland Garros , dove sarà la sesta testa di serie del tabellone e farà il suo esordio contro lo statunitense Mackenzie McDonald .

Il racconto del match

L'equilibrio regna sovrano sin dalle prime battute del match con il primo set che segue l'andamento dei servizi. Nel quinto gioco Hurkacz deve annullare due palle break per rimanere avanti, mentre Djokovic tiene abbastanza agevolmente i propri turni di battuta fino a quando nel dodicesimo game commette qualche errore di troppo che gli costa il break e anche il parziale d'apertura. Nel secondo il copione non cambia e si arriva al tie-break con una sola occasione di break, mancata da Djokovic nel primo game. Stavolta Nole domina il game che decide il set e manda la partita al terzo. Quando l'inerzia sembrerebbe ormai definitivamente girata in suo favore, il serbo subisce il break nel primo gioco e Hurkacz può giocare la finale sui propri turni di battuta. Nole ha il merito di rimanere attaccato al punteggio e nel quarto game trova il break che rimette tutto in parità. Al tie-break è ancora lui poi a fare la differenza e a riuscire a spuntarla.