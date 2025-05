Paolini, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini ha faticato più del previsto, ma è riuscita a emergere alla distanza e trionfare ai danni della cinese Yue Yuan nel primo turno del Roland Garros . Importante successo per la numero uno d'Italia, reduce dal trionfo a Roma, chiamata a difendere i 1.300 punti della finale raggiunta dodici mesi fa sui campi del Bois de Boulogne. Il cammino parigino di Paolini proseguirà contro la vincente del match Joint-Tomljanovic. Come detto pochi giorni fa in conferenza, Jasmine pensa "partita dopo partita" e non si cura delle aspettative, perciò testa al prossimo impegno, senza pensare al complicato tabellone che ha davanti.

Paolini, data e orario del prossimo match

La prossima sfida con Jasmine Paolini protagonista è in programma mercoledì 28 maggio con orario e campo ancora da definire.

Paolini, avversaria secondo turno

Al prossimo turno, Jasmine Paolini se la vedrà contro la vincente del derby australiano tra Ajla Tomljanovic e Maya Joint. Le due si sono sfidate la scorsa settimana nel WTA 250 di Rabat e Joint ha avuto la meglio perché la connazionale si è ritirata dopo un set.

Dove vedere il match di Paolini a Parigi in tv

Tutti gli incontri del Roland Garros vengono trasmessi in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Roland Garros 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITRICE - € 2.550.000