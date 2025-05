Roland Garros, Musetti e l'aneddoto su Nadal: "Dopo una vittoria a Roma mi disse che..."

Il match di primo turno del Roland Garros contro Yannick Hanfmann è stato speciale per Lorenzo Musetti . Si è trattato infatti dell'ultimo incontro prima della cerimonia in onore di Rafa Nadal e, poiché è stata dedicata allo spagnolo una placca sul campo Philippe Chatrier, anche l'ultimo della storia prima di questa novità. Ne è stato particolarmente felice il tennista azzurro, che ha trionfato con il punteggio di 7-5 6-2 6-0 e si è regalato l'accesso al secondo turno. Il carrarino è intervenuto poi in conferenza stampa e, in risposta alla domanda di un giornalista, ha svelato un aneddoto relativo a Nadal.

Musetti svela un retroscena su Rafa

"Ho giocato contro di lui una volta in allenamento, proprio qui al Roland Garros. Credo di aver perso il set 6-1 o 6-0. Ero piuttosto spaventato per come stava giocando, avevo 18 o 19 anni. Credo fosse il mio primo Roland Garros. È stato un vero onore per me condividere il campo con lui. Ma ricordo che mi ha rivolto parole davvero carine quando ho vinto la mia prima partita ATP a Roma contro Wawrinka. Il giorno dopo, mentre mi allenavo, mi ha detto qualcosa in spagnolo tipo 'congratulazioni, è stata una bella partita'. Stavo addirittura tremando. È stato davvero bello essere il giocatore che è sceso in campo prima della sua cerimonia oggi".