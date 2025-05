Alcaraz, la frase dopo la partita con Zeppieri infastidisce i tifosi dell'Inter: "Mi spiace, ma..."

Prima la vittoria contro Zeppieri, poi un discorso che ha fatto storcere il naso a tutti i tifosi dell'Inter, in trepidante attesa della finale di Champions di sabato contro il Psg. Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz , dopo aver triturato in tre set l'azzurro nel primo turno del Roland Garros, si è soffermato con il giornalista di campo per il consueto scambio di battute post match. È stato proprio in quel frangente che Carlitos, grande appassionato di calcio e tifosissimo del Real Madrid, ha spiegato che farà il tifo per il Psg contro l'Inter.

Carlos Alcaraz e la frase che indispettisce i tifosi dell'Inter

Il tennista spagnolo ha spiegato a Fabrice Santoro le ragioni della sua preferenza per il club parigino: "Tra pochi giorni avremo un grande momento per Parigi e per tutta la Francia ed è la finale di Champions League. So che tu sei un appassionato di calcio e proprio dietro di te ci sono Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué e Joao Neves. Hai qualcosa da dirgli?". Tra il sorridente e l'imbarazzato, il campione in carica del Roland Garros ha confermato la sua preferenza verso il Psg in vista della finale: "Sarà una partita davvero bella, ne sono sicuro. Da appassionato di calcio, ovviamente, la guarderò e tiferò per il PSG per diversi motivi. Conosco Hakimi, innanzitutto. Ovviamente anche l’allenatore del Psg, Luis Enrique”. Poi Alcaraz si è quasi voluto scusare con i calciatori dell’Inter: "Mi dispiace, ragazzi. È difficile, perché conosco anche alcuni giocatori dell’Inter. Ma in questa finale sarò dalla parte del Psg".