Un gesto di Rinderknech infastidisce Sinner al Roland Garros: la dura replica del commentatore in diretta tv

Una palla corta no-look sul 3-0 nel terzo set ha fatto discutere i social (e non solo). Siamo sul centrale del Roland Garros . In campo c'è l'esordio del numero uno al mondo Jannik Sinner . L'avversario è il n.81 francese (gioca in casa) Arthur Rinderknech , giocatore di quasi due metri dal dritto interessante ma dal rovescio rivedibile. L'azzurro vince in scioltezza i primi due set (6-4, 6-3), poi si prende un momento di pausa e lascia all'avversario uno spazio per provare a tornare in partita. Lui prova ad approfittarne e, in parte, ci riesce. Il francese strappa il servizio all'azzurro e vola sul 3-0 e lì comincia a prendere confidenza con se stesso. Pure troppa .

Sinner e il gesto di Rinderknech che indispettisce tutti... tranne Jannik

Un paio di ottimi colpi dell'altissimo transalpino e in campo comincia lo show fatto di sorrisini, ammiccamenti, richieste di ola e, addrittura, un tentativo di battuta sotto alla Michael Chang. Tutto questo esalta il pubblico, regala momenti di gloria a Rinderknech ma finisce anche mancare - in parte - di rispetto all'avversario che, come da tradizione, non batte ciglio. Jannik non cade nelle provocazioni ma sui social in molti si indispettiscono dopo una palla corta con piroetta no look che, sinceramente, il francese poteva anche risparmiarsi. Si innervosiscono tutti, incluso il commentatore di Eurosport che si lascia andare ad un commento più condivisibile: "Questo gesto è al limite, quasi antisportivo". Il tono è contrariato, una riflessione condivisibile per tutti tranne che per Sinner che non fa una piega, resta concentrato, rimonta lo svantaggio nel set, mette la freccia e chiude 7-5. Facile se sei il numero uno al mondo, no?