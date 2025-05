Osaka non si trattiene e sbotta in conferenza stampa al Roland Garros: "Lasciatemi dire una cosa...". Poi si alza e se ne va in lacrime

Un'eliminazione inaspettata e uno sfogo duro, durissimo in conferenza stampa. La tennista giapponese Naomi Osaka è stata eliminata al primo turno del Roland Garros per mano di Paula Badosa. Tre set tiratissimi al termine dei quali la quattro volte campionessa Slam è uscita sconfitta, come troppe volte nell'ultimo periodo. Una spirale negativa nella quale è finita da tempo e che le impedisce di tornare ai massimi livelli. In conferenza stampa Osaka non è riuscita a trattenere le lacrime parlando di se stessa e, soprattutto, del suo coach Patrick Mouratoglou. "La differenza con Paula? Lei è stata più aggressiva e io ho commesso qualche errore di troppo. Purtroppo gioco con le vesciche alle mani da Roma, una condizione che mi penalizza", ha detto visibilmente affranta la giapponese.