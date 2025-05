Cobolli scopre la continuità, al Roland Garros con Arnaldi per continuare a sognare

Un 2025, fin qui, da incorniciare. Flavio Cobolli sta vivendo un sogno, anche se quasi non fa più notizia visto lo stato di forma del tennis italiano, quello maschile in particolare. Con Amburgo vince il suo secondo titolo dell’anno, ad oggi il suo più importante perché un ATP 500 e arrivato dopo il 250 di Bucarest. Energie positive in vista di un Roland Garros che potrebbe regalare il terzo turno perché al primo ha vinto e convinto contro Marin Cilic, campio