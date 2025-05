Musetti, la frase che esalta tutti al Roland Garros: "C'è stato clic, adesso..." 

Dopo i primi due turni del Roland Garros, Lorenzo Musetti rimane con i piedi per terra ma non nasconde che punta al bottino grosso. Il tennista azzurro ha superato con grande agio i primi impegni, sconfiggendo in tre set prima Hanfmann e poi Galan - senza lasciar loro neppure un set -, e spera di fare ancora strada a Parigi: "Non mi sono mai spinto oltre gli ottavi, perciò spero che questa sia la volta buona. Ormai scendo in campo con la mentalità di provare a battere qualsiasi avversario". In merito al successo ai danni di Galan, invece: "Non è stato facile giocare perché c'era tanto vento, ma ho disputato una prestazione molto solida e sono davvero felice di aver superato il turno".