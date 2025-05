Roland Garros, Gigante fa l'impresa contro Tsitsipas: l'esultanza è italianissima

L'ultimo giocatore proveniente dalle qualificazioni in grado di sconfiggere un ex finalista del Roland Garros era stato Schwank nel 2008 contro Moya. A interrompere questo digiuno ci ha pensato uno straordinario Matteo Gigante , che al secondo turno dello Slam parigino ha superato in quattro set Stefanos Tsitsipas . Secondo successo italiano di giornata - dopo quello di Musetti - sul Simonne Mathieu, campo che ha regalato al giovane romano la vittoria più bella della sua carriera, oltre che la più prestigiosa. Virtualmente numero 129 nel ranking ATP, Gigante non vuole smettere di sognare e proverà a giocarsi le sue carte anche al terzo turno contro Ben Shelton. Prima di pensare al prossimo impegno, però, ha voluto celebrare a dovere un traguardo tanto inaspettato quanto meritato. E lo ha fatto con un'esultanza... italianissima.

L'esultanza di Gigante

Dopo l'ace sul match point e la stretta di mano a rete con Tsitsipas, Matteo è tornato in campo per salutare il pubblico e prendersi i meritati applausi. Non è passato inosservato il gesto che ha fatto rivolto verso il suo angolo, con il quale ha esternato tutta la sua incredulità per quanto appena accaduto. Sorriso in faccia e mano chiusa a mo' di gesto che contraddistingue l'italianità del mondo. Video che è diventato presto virale sui social ed è stato inondato dall'emoticon che indica quel gesto. Proprio nell'intervista post-match, infine, l'intervistatrice ha chiesto a Gigante dell'esultanza. La sua risposta? Altrettanto iconica: "Mamma mia".