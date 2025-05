Il gesto infastidito di Sinner durante il match contro Gasquet al Roland Garros: la richiesta all'arbitro svela il mistero

Sinner in campo domina. Ormai è una certezza, a prescindere dalla superficie. Gli avversari contro di lui hanno poche, pochissime speranze. La storia non cambia al Roland Garros dove a finire sotto lo schiacciasassi Jannik è stato l'ex fenomeno 38enne Richard Gasquet, alla sua Last Dance sulla terra di casa. Sul campo centrale di Parigi il numero uno del mondo gioca in scioltezza regalando momenti di grande tennis. Un monologo o giù di lì. Sul finire del primo set, però, arriva un'insidia inaspettata per l'azzurro.