Sinner e Inter-Psg non si incroceranno: gli orari del Roland Garros e della finale di Champions

Gli italiani appassionati di sport possono tirare un sospiro di sollievo: il match di terzo turno del Roland Garros con Jannik Sinner protagonista e la finale di Champions League tra Inter e Psg si giocheranno a orari diversi . C'era grande attesa per la decisione dell'organizzazione francese, che aveva l'imbarazzo della scelta per il match maschile da destinare alla sessione serale sul campo Philippe Chatrier. Oltre alla sfida tra Sinner e il ceco Lehecka, c'era l'interessante confronto Draper-Fonseca oppure quello tra il beniamino di casa Fils e il russo Rublev. Alla fine la scelta è ricaduta su Novak Djokovic , che affronterà il qualificato Misolic dalle 20:15. Di seguito gli orari del match di Sinner e della finale di Champions League , che non si incroceranno.

Orari Roland Garros e Inter-Psg

All'Allianz Arena, il calcio d'inizio per la partita tra Inter e Psg è previsto alle ore 21.00. La sfida di terzo turno di Jannik Sinner, che affronta il ceco Jiri Lehecka, andrà invece in scena a ora di pranzo. L'incontro è infatti programmato sul campo Suzanne Lenglen come secondo match dalle 11, al termine di Andreeva-Putintseva. Neppure l'eventuale pioggia rappresenterebbe un problema perché il campo è dotato di una copertura, quindi non c'è il rischio che la partita slitti. Discorso simile per l'altro italiano protagonista, Flavio Cobolli, impegnato sul campo Philippe Chatrier contro Alexander Zverev come secondo match dalle 12 (alla fine di Vondrousova-Pegula).