PARIGI - Lo Slam non è un torneo qualsiasi, e quello sulla terra rossa di Parigi non fa eccezione: tre set su cinque, una fatica estenuante e diversi problemi fisici da superare. Il francese Arthur Fils, testa di serie numero 14 del tabellone, si è ritirato dal Roland Garros in seguito ai problemi alla schiena accusati nel match vinto contro lo spagnolo Jaume Munar.