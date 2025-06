PARIGI (Francia) - Un ko che fa male, un’eliminazione quasi inaspettata per come si era sviluppato il match sul Philippe-Chatrier di Parigi. Jasmine Paolini saluta abbandona gli Open di Francia fallendo l’accesso ai quarti di finale dove avrebbe affrontato la polacca Iga Swiatek. L’italiana aveva vinto il primo set in maniera agevole contro Svitolina , ma nella seconda partita ha vanificato tre match point. Da lì, la discesa agli Inferi con il tie break concluso a vantaggio dell'avversaria, e un terzo set da dimenticare che ha certificato l’ eliminazione dell’italiana dal Roland Garros .

Le parole di Jasmine Paolini dopo il ko con Svitolina

“Questo è il tennis - ha affermato Jasmine Paolini in conferenza stampa - in questo tipo di partite tutto ruota intorno a un punto. Se avessi giocato meglio uno dei tre match point che ho avuto a disposizione, ora staremmo qui ad analizzare un altro risultato e una partita molto positiva. Così è crudele, se avessi giocato al meglio uno dei tre match point avuti a disposizione, ora avremmo tutti una lettura positiva della mia prestazione. Il rimpianto è quello di non essere rimasta sulla scia di Svitolina nel terzo set, è andato via troppo velocemente, ho fatto errori banali: ho perso lucidità, in partite di questo livello è una cosa che non posso permettermi”.