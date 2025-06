Musetti, una realtà consolidata: il re del rosso ora sogna in grande

Lorenzo Musetti, come diceva un vecchio spot tanto in voga, non vende più sogni ma è "solida realtà". Il ragazzo di Carrara, infatti, ieri ha battuto Rune e ha conquistato per la prima volta nella sua vita i quarti del Roland Garros dopo aver stupito tutti anche a Madrid e Roma. Un'ascesa incredibile quella vissuta nell'ultimo anno che ha portato Lorenzo al settimo posto del ranking mondiale a 22 anni. Ma Musetti non vuole fermarsi qui e contro il numero