Kyrgios fa retromarcia, niente Wimbledon: "Ma tornerò più forte che mai"

ROMA - Brutta notizia per i tifosi di Nick Kyrgios, costretto a fare retromarcia dopo aver annunciato la volontà di tornare in campo nella prossima edizione di Wimbledon sfruttando il ranking protetto. Finalista sull'erba londinese nel 2022, prima che la sua carriera iniziasse ad essere condizionata dai continui infortuni , il 30enne tennista australiano (spesso in copertina per i suoi attacchi a Jannik Sinner e sbarcato da poco su 'OnlyFans' ) ha infatti comunicato sui social il suo forfait in vista della stagione sull'erba il cui clou è appunto lo Slam inglese.

Kyrgios rinuncia a Wimbledon: l'annuncio sui social

"So quanto tutti voi eravate impazienti di vedermi di nuovo in campo e mi dispiace davvero deludervi - ha scritto in una storia su Instagram -. È solo un piccolo incidente di percorso, e sto già lavorando duramente per tornare più forte che mai". Kyrgios, che prima di Wilmbledon avrebbe dovuto giocare il doppio al Roland Garros con Jordan Thompson salvo poi dover rinunciare, non scende in campo dal secondo turno di Miami dello scorso marzo, ancora alle prese con i postumi dell'operazione al polso destro.