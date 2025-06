Musetti bacchetta un giornalista: “Lo trovo irrispettoso, non voglio rispondere…”

Musetti e la risposta al giornalista in conferenza

L’intervistatore gli ha chiesto come intende prepararsi in vista della semifinale contro Carlos Alcaraz, dando per scontato il risultato del match ancora da disputare tra lo spagnolo e l’americano Tommy Paul. Una domanda che Musetti non ha affatto gradito: "Lo trovo molto irrispettoso nei confronti di chi deve ancora giocare", ha replicato con tono deciso. Un richiamo al rispetto non solo per il collega Paul, ma anche per lo sport stesso, che vive dell’imprevedibilità e della dignità di ogni competizione.