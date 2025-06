Lotto protagonista al Roland Garros dopo gli Internazionali d'Italia

I grandi tornei del tennis mondiale, come il Roland Garros e gli Internazionali BNL d’Italia , non sono solo palcoscenici di eccellenza sportiva, ma anche vetrine privilegiate per lo stile e l’innovazione nel mondo dell’abbigliamento tecnico. In queste prestigiose occasioni, Lotto si conferma tra i protagonisti assoluti , scendendo in campo al fianco di una selezione di atleti e atlete, tra singolari e doppi, vestiti con capi e calzature che coniugano performance, comfort e design contemporaneo. Icona di heritage sportivo e innovazione estetica, Lotto porta in campo la sua inconfondibile losanga su outfit tecnici, studiati per garantire massima libertà di movimento e traspirabilità, senza rinunciare a un’estetica curata nei minimi dettagli. Dalla palette colori alla scelta dei materiali, ogni elemento racconta una precisa visione del tennis moderno: dinamico, elegante e fortemente identitario. Lotto interpreta il court style con una proposta moda che unisce sobrietà cromatica e tagli dinamici.

L'abbigliamento per donne e uomini

Per lei, la t-shirt della linea Tech si abbina alla gonna da tennis, creando un completo che coniuga leggerezza e femminilità con un’eleganza senza tempo. La maglia è valorizzata da una grafica geometrica dal look moderno e dinamico, mentre la gonna, dalla linea pulita e minimale, è impreziosita dall’iconica losanga Lotto. A completare l’outfit, la visiera da tennis, un accessorio essenziale che fonde estetica e funzionalità. Per lui, la t-shirt tecnica o la polo si abbina a short nei toni sofisticati del grigio e del verde, per uno stile pulito ma deciso, che si distingue per l’equilibrio tra sportività e raffinatezza. Anche qui, la maglia presenta una grafica geometrica, che dona movimento e personalità al capo, mentre i pantaloncini, dal design essenziale, sono arricchiti da dettagli a contrasto. Le calzature coniugano ricerca avanzata e visione estetica. Mirage 100 CLY è la scelta perfetta per le giocatrici più veloci. Pensata per la terra rossa, è progettata per offrire agilità, stabilità e assorbimento degli urti. La tomaia in Kurim e la geometria della suola garantiscono una calzata sicura e reattiva, riducendo il rischio di infortuni e valorizzando ogni spostamento laterale. Per l’uomo, Raptor Hyperpulse 100 CLY rivoluziona l’esperienza del gioco grazie alla collaborazione con Vibram®, che firma il battistrada con una suola ad altissima aderenza e durata. Pensata per tennisti di resistenza, combina supporto, leggerezza e comfort assoluto, adattandosi perfettamente ai campi in terra come a quelli veloci