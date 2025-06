Roland Garros, Alcaraz stupisce tutti: ecco come preparerà la semifinale con Musetti

Carlos Alcaraz ha studiato un piano inedito per preparare la semifinale del Roland Garros contro Lorenzo Musetti. In vista della gara (in programma venerdì 6 giugno), il tennista spagnolo cambierà il programma inizialmente stabilito. Lo scorso anno, in vista della semifinale giocata e vinta (al termine di una vera e propria maratona conclusa al quinto set) contro Jannik Sinner, si concesse un giorno di riposo a 48 ore dal match, per poi intensificare l'allenamento alla vigilia.