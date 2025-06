Berrettini ancora fidanzato con Federica Lelli: l’indizio social con lacrime scatena i fan

Da tempo non si sa più niente della vita privata di Matteo Berrettini : il campione azzurro, pubblicamente, parla e si concentra solo sul tennis. Dopo aver chiuso prima del tempo gli Internazionali e aver saltato Parigi si sta preparando per l’amata stagione sull’erba e pubblica poco o nulla. I fan, da tempo, si chiedono se sia ancora fidanzato con Federica Lelli , influencer e modella, neolaureata, ex compagna del cantante Ultimo. Ora però è arrivato un indizio social.

Berrettini ultime news, la storia con Federica Lelli: i gossip

I due non hanno mai pubblicato nulla insieme ma ogni tanto sono stati paparazzati a Roma e Montecarlo. Ora niente. Berrettini però qualche giorno fa ha pubblicato le foto di un suo incontro con Vasco Rossi a Torino in cui gli ha regalato una racchetta. Federica Lelli ieri ha postato un video in cui, in lacrime, si emoziona per l’incontro con il cantante. Qual è l’indizio social? Vasco ha lo stesso look del giorno in cui ha visto Berrettini e anche la location è la stessa. Con ogni probabilità quindi Matteo e Federica erano insieme. E l’amore prosegue. Questo, almeno, è quello che credono i fan. Chissà se i due confermeranno o smentiranno mai.