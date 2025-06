Sabalenka batte Swiatek: prima finale per lei a Parigi

Un nuovo traguardo conquistati per la 27enne bielorussa Sabalenka, che per la prima volta in carriera approda alla finale del Roland Garros. L'impresa della numero 1 del mondo assume un valore ancor maggiore considerando l'avversaria superata per 7-4, 4-6, 6-0, quella Iga Swiatek che, reduce da 26 vittorie consecutive sulla terra rossa parigina, sognava di diventare la prima donna a trionfare per quattro volte consecutive all'Open di Francia. Nel mirino della Sabalenka ora c'è il quarto titolo Slam della carriera, che sarebbe il primo ottenuto non sul cemento dopo il doppio successo agli Australian Open e la vittoria agli US Open. "È stata una partita difficile quella con Iga - ha detto intanto dopo aver battuto la polacca Swiatek - e per questo sono molto orgogliosa di questo successo. È tutto davvero incredibile, ma il lavoro non è finito".

Coco Gauff travolge Boisson e giocherà per il titolo

A sfidare la bielorussa per il titolo nella finale sarà la 21enne statunitense Coco Gauff, che ha infranto il sogno della sorprendente Lois Boisson, 22enne francese n.361 del ranking Wta ed entrata in tabellone grazie a una 'wild card': niente da fare per la beniamina di casa, battuta nettamente dalla numero 2 del mondo (6-1, 6-2). Come per Sabalenka anche per Gauff sarà la prima finale in carriera sulla terra di Parigi.