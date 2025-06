Errani-Paolini diretta, segui la semifinale doppio del Roland Garros

PARIGI (Francia) - Jasmine Paolini e Sara Errani continuano a stupire. Le campionesse olimpiche di doppio sfidano agli Open di Francia la coppia formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider, già battuta lo scorso agosto nella finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. In palio oggi c'è l'accesso in finale dello Slam francese. Le azzurre, dopo il successo ottenuto agli Internazionali d'Italia di Roma, sperano di trionfare anche sulla terra rossa di Pargi.

14:15

Errani-Paolini, la coppia italiana

Sara Errani e Jasmine Paolini sono le teste di serie numero 2 al Roland Garros di quest'anno. Quella italiana è una delle coppie di doppio più forti, le due tenniste hanno conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel 2025 hanno trionfato a Doha, e agli Internazionali d’Italia di Roma.

14:00

Errani-Paolini vs Andreeva-Shnaider: i precedenti

La prima sfida tra le due coppie risale alla finale Olimpica di Parigi del 2024 in cui le azzurre si imposero in tre set con il punteggio di 2-6, 6-1, 10-7. Il riscatto di Andreeva-Shnaider è arrivato all’inizio di questo anno solare con il successo in due set (7-5, 7-5) ottenuto nel secondo turno degli Australian Open. La coppia Errani-Paolini si è prontamente riscattata vincendo la semifinale di Doha in tre set (4-6, 7-6, 11-9) e quella degli Internazionali d’Italia di Roma con un doppio 6-4.

13:45

Errani-Paolini vs Andreeva-Shnaider: il bilancio

Nel corso della loro carriera le due coppie si sono affrontate in quattro occasioni: il bilancio vede in vantaggio le italiane che hanno vinto tre dei quattro incontri disputati con le avversarie odierne.

13:30

Errani ha vinto il doppio misto

L'azzurra Sara Errani ha già avuto modo di festeggiare la vittoria nel doppio misto agli Open di Francia: la tennista italiana ha trionfato grazie al successo ottenuto in coppia con Andrea Vavassori

Parigi