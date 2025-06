Infortunio Musetti, i motivi del ritiro contro Alcaraz in semifinale al Roland Garros

Lorenzo Musetti, così fa male. Anzi malissimo. L'azzurro ci aveva illusi dopo il bellissimo primo set vinto d'autorità contro Alcaraz. Un 6-4 che presagiva una semifinale tutta da vivere. E invece, dopo un combattutissimo secondo set vinto dallo spagnolo al tie-break, la doccia fredda nel terzo: un 6-0 per i numero due a far suonare gli allarmi. Musetti comincia a toccarsi la gamba: il quadricipite lancia i primi segnali di allarme che diventano dramma (sportivo) sul 2-0 al quarto set. Si alza bandiera bianca, lo sguardo dell'azzurro dice tutto. E si riavvolge il nastro del tempo a quella finale di Montecarlo di qualche settimana fa. Anche lì Lorenzo vinse il primo set poi mollò a causa di un problema fisico, sempre contro Alcaraz. Oggi la storia putroppo si è ripetuta ma stavolta fa ancora più male. Ora bisognerà capire l'entità dell'infortunio alla coscia. Lorenzo sembra essersi fermato in tempo prima di peggiorare la situazione. Bisognerà capire, con la stagione sull'erba alle porte sarà fondamentale per Lorenzo tornare al top il prima possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA