Rabbia Djokovic, la frase di sconforto in conferenza stampa dopo la sconfitta con Sinner: "Più di questo..."

Novak Djokovic ha tenuto in campo per oltre tre ore il numero uno al mondo, Jannik Sinner, tuttavia è uscito sconfitto dalla semifinale del Roland Garros per 6-4 7-5 7-6. Merita però solo applausi il serbo, che ha fatto tutto il possibile per dare del filo da torcere a Sinner ma alla fine si è dovuto arrendere a un avversario più forte di lui. Ciononostante, Nole si è potuto consolare con il caloroso supporto del pubblico del Philippe-Chatrier, che lo ha incitato per tutto il match e - nel momento in cui ha lasciato il campo - lo ha omaggiato di una lunga standing ovation. Pur avendo sottolineato proprio questo aspetto, per un campione come Djokovic è inevitabile che la sconfitta lasci un po' d'amaro in bocca.