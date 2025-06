Nervosismo Alcaraz durante la finale con Sinner, la frase urlata al suo box in tribuna dice tutto: "Non riesco..."

Carlos Alcaraz ha vissuto un momento di particolare difficoltà durante la finale del Roland Garros contro Jannik Sinner . Dopo un ottimo inizio, in cui si era portato avanti di un break, lo spagnolo ha subito un parziale di 7 giochi a 1 e si è visto costretto a rincorrere nel punteggio. Eloquente una frase pronunciata nel secondo set , sulla situazione di 6-4 3-0 in favore di Sinner , rivolta al suo team in tribuna. Poche parole ma che esprimono tutto il nervosismo di Alcaraz , che nel torneo aveva già perso vari set ma non si era mai trovato in una situazione così complicata.

La frase detta da Alcaraz

"Non metto mai la prima, ho la percentuale del 20% al servizio". Questo il commento dello spagnolo, rivolgendosi al coach Juan Carlos Ferrero e alle altre persone presenti nel suo box sulle tribune del campo Philippe-Chatrier. Ovviamente Alcaraz ha esagerato, anzi in quel momento le statistiche dicevano che in realtà la sua percentuale di prime in campo era pari al 62%. Tuttavia non è un caso che Carlitos abbia sottolineato proprio questo aspetto perché sta effettivamente servendo meno prime di quante vorrebbe, e dovrebbe, e Sinner ne sta approfittando per creargli delle difficoltà.