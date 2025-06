Sinner e la frase urlata a Vagnozzi e Cahill sugli spalti: "Tiro forte ma Alcaraz..."

Jannik Sinner sta dando tutto quello che ha nella finale del Roland Garros , attingendo alle ultime energie nel quinto set, ma contro Carlos Alcaraz non è affatto facile. Dopo aver mancato tre match point sul 5-3 del quarto parziale, l'azzurro sembra aver accusato il colpo a livello psicologico, eppure non ha mollato. C'è da dire, allo stesso tempo, che appare sempre più in difficoltà dal punto di vista fisico e contenere le accelerazioni dell'avversario è a tratti un'impresa. Emblematica la frase che Sinner ha detto al suo angolo nel quarto gioco del parziale decisivo, lamentandosi con il suo coach Simone Vagnozzi e con il supercoach Darren Cahill dopo l'ennesimo punto perso allo stesso modo.

La frase urlata da Sinner

"Tiro forte ma lui mi torna forte, cazzo". Queste le parole di Jannik, frustrato per il vincente di Alcaraz ma soprattutto per la difficoltà nel fare punto. Per l'azzurro è sicuramente un sacrificio mantenere il livello dei set precedenti. Se poi il suo avversario gli restituisce la palla ancora più forte, allora la montagna si fa quasi impossibile da scalare. Ovviamente dal suo box hanno continuato a incitarlo, dicendogli di cercare di stare attaccato nel punteggio, e Sinner ci sta provando. Anche a livello mentale non è però facile tenere botta in un contesto simile.