Finale Sinner-Alcaraz da record: 5 milioni di spettatori e 38% di share su Nove ed Eurosport

Storico successo televisivo per la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, trasmessa domenica 8 giugno. L'incontro, andato in onda in chiaro su Nove e in simulcast su Eurosport, ha raggiunto numeri da capogiro: 3 milioni 612 mila spettatori hanno seguito il match su Nove, con uno share del 27,4%. Sommando anche gli ascolti di Eurosport, il totale sale a 5 milioni 25 mila spettatori e una quota di share complessiva del 38%.