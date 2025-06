Arnaldi subito fuori all'Atp di Stoccarda. Anche Darderi ko all'esordio

Matteo Arnaldi esce subito di scena al "Boss Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 751.630 euro, in corso sui campi in erba del Tennis Club Weissenhof di Stoccarda, in Germania. Il giocatore ligure, numero 41 del mondo, si ferma al primo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 103 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-4.