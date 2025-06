Sinner numero uno almeno fino a Wimbledon. Poi però Alcaraz potrà tentare il sorpasso: il motivo

Dopo la finale persa al Roland Garros al termine di un match epico contro Carlos Alcaraz, che si è concluso con il punteggio di 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(3) 7-6(2) in 5 ore e 29 minuti di gioco, per Jannik Sinner è già tempo di voltare pagina. L'azzurro ha festeggiato ieri l'inizio della sua 53esima settimana da numero uno del mondo, ma il periodo in vetta alla classifica mondiale è destinato a prolungarsi ancora per un po'. Comunque vada sull’erba, Sinner è infatti sicuro di restare davanti a tutti nella classifica Atp almeno fino a Wimbledon. Altre sei settimane garantite, che porteranno il tennista altoatesino almeno a quota 58 permettendogli di raggiungere Jim Courier per numero di settimane da numero uno, dodicesimo nella storia per longevità da leader del ranking Atp, ma anche di raggiungere John McEnroe per numero settimane consecutive al primo posto della classifica mondiale, superando Rafael Nadal che si era fermato a quota 56.

Sinner numero uno almeno fino a Wimbledon: lo scenario

Nonostante la sconfitta dolorisissima rimediata nell'ultimo atto di Parigi, Sinner resterà numero uno al mondo anche al termine del torneo di Wimbledon, terzo Major della stagione in programma dal 30 giugno al 13 luglio sull'erba dell'All England Club di Londra. Dopo le due settimane di Parigi, Sinner è salito a quota 10.880 punti in classifica, guadagnandone 480 in più rispetto allo scorso anno, dove al Roland Garros si era fermato in semifinale. La situazione rimarrà così invariata almeno fino ai Championships, dove Alcaraz dovrà difendere i 2.000 punti per il trionfo conquistato lo scorso anno, mentre Sinner dovrà scarterà meno della metà dei punti, ovvero 900: 500 per il trionfo ad Halle e 400 per i quarti di finale a Londra. Le vere difficoltà arriveranno per Sinner con l'inizio della stagione sul cemento, dove Alcaraz avrà una grande possibilità di operare il sorpasso su Jannik, che dovrà difendere i 6.030 punti conquistati nel 2024, tra cui il titolo agli US Open. Saranno invece solamente 1.060 i punti da scartare per lo spagnolo.