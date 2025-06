La previsione dell'AI su Sinner e Alcaraz: ecco chi vincerà Wimbledon e in quanti set...

Con la fine del Roland Garros e l'epica finale vinta da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner , il calendario del tennis entra ora ufficialmente nella breve ma affascinante stagione sull'erba. Un cambio di ritmo e superficie che porta i migliori del mondo a doversi adattare rapidamente dopo settimane di scambi prolungati e scivolate sulla terra. Mancano poche settimane al via di Wimbledon 2025 (30 giugno-13 luglio), ma prima ci sono alcuni tornei come Stoccarda, il Queen's e Halle per testare il livello di gioco su una superficie diversa. Il duello più atteso è senza dubbio quello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner , i due dominatori del tennis mondiale. Chi conquisterà il prossimo titolo sull'erba londinese? L' intelligenza artificiale ci offre una risposta e una previsione basate su una serie di fattori chiave: adattamento alla superficie, forma recente, scontri diretti e analisi tattica.

I punti di forza di Carlos Alcaraz

Il campione in carica arriva a Wimbledon forte di due titoli consecutivi nel 2023 e nel 2024, entrambi ottenuti battendo Novak Djokovic in finale. Il suo tennis completo ed esplosivo si adatta perfettamente all'erba grazie a queste sue caratteristiche: creatività e varietà (Alcaraz usa il campo in tutta la sua ampiezza, alternando vincenti da fondo a dropshot millimetrici); capacità nei momenti chiave (il suo record nei set decisivi è straordinario, 5-0 nelle finali Slam); mobilità e reattività (è uno dei giocatori più rapidi del circuito, fondamentale su una superficie dove tutto accade in frazioni di secondo); vantaggio psicologico (ha vinto gli ultimi 4 incontri contro Sinner, compresa la finale del Roland Garros 2025, rimontando da due set sotto).

I punti di forza di Jannik Sinner

Il numero 1 del mondo non ha ancora vinto Wimbledon, ma ha trionfato agli Australian Open e allo US Open, mostrando una crescita esponenziale a livello mentale e tecnico. Questi i suoi punti di forza: servizio e solidità da fondo (la sua precisione e la profondità dei colpi lo rendono difficilmente attaccabile); continuità e disciplina (Sinner è il giocatore più costante nel circuito negli ultimi 12 mesi, con 20 vittorie consecutive negli Slam prima del Roland Garros); maturità tattica (ha migliorato molto le sue variazioni e la gestione dei momenti difficili, portando Alcaraz al limite in più occasioni); i precedenti su erba (ha già battuto Alcaraz a Wimbledon nel 2022).

Previsione finale dell'intelligenza artificiale

Analizzando i dati aggiornati a giugno 2025, l'AI assegna un leggero vantaggio a Carlos Alcaraz per la vittoria finale di Wimbledon, sulla base del suo rendimento storico sull'erba, della fiducia nei grandi palcoscenici e della striscia positiva negli scontri diretti con Sinner. Secondo l'algoritmo Alcaraz vincerà Wimbledon in finale contro Sinner in cinque set.