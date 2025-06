Retroscena Fognini, svelato il motivo del "piccolo maiale" urlato a Moutet: cosa è successo durante il match e quei gesti del francese che hanno fatto esplodere Fabio

Il match di primo turno dell' ATP 250 di Stoccarda tra Fabio Fognini e Corentin Moutet non ha deluso le aspettative. Sui prati tedeschi, i due giocatori hanno dato vita a una battaglia di oltre due ore di gioco, vinta dal francese per 6-4 6-7 6-3. Tuttavia si è parlato quasi esclusivamente della stretta di mano tra i due a fine partita. Fognini ha infatti espresso tutto il suo disappunto per il comportamento dell'avversario, dicendogli " Piccolo maiale pezzo di m..., guardami, guardami ". Lascia spazio a poche interpretazioni il video della stretta di mano , con Fognini che ha severamento rimproverato Moutet in un misto tra inglese e francese. Ma cosa ha scatenato la reazione di Fabio? C'è una ragione in particolare, o meglio un gesto del tennista francese durante il match.

Il motivo che ha fatto esplodere Fognini

Dopo una prima metà di match piuttosto tranquilla, con il passare dei set la tensione è cresciuta e gli animi si sono surriscaldati. Come spesso accade, è stato Corentin Moutet che ha cercato di far innervosire l'avversario, provocandola. In particolare, nella parte finale dell'incontro, il francese ha iniziato a incitarsi a gran voce al termine dei punti e soprattutto a farlo in serbo. "Idemo" e "Ajde" sono alcune delle espressioni pronunciate dal 26enne, che non si è risparmiato neppure sugli errori di Fognini. Ovviamente l'arbitro non è potuto intervenire perché si è trattato di un comportamento antisportivo ma che non infrangeva alcuna regola. Dal canto suo, Fognini non ha affatto gradito e a fine match l'ha fatto presente a Moutet senza mezzi termini.