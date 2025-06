Nadal, dal Roland Garros a Disneyland Paris con la famiglia: "Il posto del mio cuore"

Nadal a Parigi ha vissuto grandi emozioni. La cerimonia d’addio al Roland Garros con Djokovic, Federer e Murray in campo e la sua impronta sulla terra rossa del Philippe-Chatrier è stata roba per cuori forti. Dopo il grande evento, Rafa si è rilassato con tutta la sua famiglia e i suoi amici a Disneyland Paris, in occasione del Disney Music Festival, la stagione che fino al 7 settembre colora di musica e spettacoli il Parco. Non sono mancate le passeggiate all’interno dei due Parchi Disney, i giretti sulle attrazioni e gli incontri con i Personaggi Disney. Il gruppo ha anche assistito all’iconica parata Disney Stars on Parade che sfila tutti i giorni all’interno del Parco Disneyland e ammirato il nuovo spettacolo serale Disney Tales of Magic, un emozionante concentrato di musica, droni, fuochi d’artificio e proiezioni sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco.