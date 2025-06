Panatta senza freni: "Sinner e Alcaraz? Djokovic ha una certa età ma..."

Dopo lo spettacolo messo in scena nella finale del Roland Garros , vinta dallo spagnolo in 5 ore e 29 minuti di gioco al super tie-break del secondo set, nessuno sembra davvero in grado in questo periodo di contrastare il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Una dimostrazione sta nel fatto che i due campioni del momento hanno conquistato gli ultimi sei Slam a partire dagli Australian Open 2024 .

Panatta: "Vi dico chi sarà in grado di contrastare Sinner e Alcaraz"

Per questo, anche Adriano Panatta ha provato ad individuare il tennista che in futuro potrebbe provare a contrastare Sinner e Alcaraz. "Sono una o due spanne sopra tutti gli altri quindi dobbiamo abituarci a vederli quasi sempre in finale perché non vedo chi possa batterli - le parole della leggenda del tennis azzurro -. L'unico forse è Musetti perché è quello con più talento di tutti gli altri e secondo me, in futuro, potrebbe essere quello che li metterà in difficoltà, se riesce ovviamente a migliorare ancora qualche cosa del suo gioco e del suo rendimento. Anche perché Djokovic ha una certa età, anche se ha dimostrato la sua caratura giocandosela fino alla fine con Sinner in semifinale. Zverev non vedo come possa impensierirli, mentre Draper è un bel giocatore ma non mi convince troppo. Credo che Lorenzo possa essere l'unico in grado di fermarli".