Tennis VIP Cup 2025 in Sardegna con Brambati, Dida, Donadoni e Legrottaglie

Sport e relax si incontrano in uno degli angoli più suggestivi del Mediterraneo: dal 16 al 19 giugno 2025, il raffinato Veridia Resort di Chia, tra natura incotaminata e mare cristallino, ospiterà la prima edizione della Tennis VIP Cup, evento esclusivo che celebra il tennis e l’eccellenza italiana in una location da cartolina. Il cuore pulsante dell’evento sarà il Torneo di Tennis Doppio Libero, una sfida tra grandi nomi dello sport con una formula dinamica e coinvolgente: fase a gironi “all’italiana” martedì 17 giugno e fasi finali mercoledì 18. I match – disputati in contemporanea su due campi – dureranno 25 minuti ciascuno, con il sistema di golden point per rendere ogni scambio decisivo. Le finali si giocheranno al meglio dei tre set brevi.