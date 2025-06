Zverev perde contro Fritz, la frase a rete è clamorosa: “Basta, non voglio più…”

ROMA - Nella finale del torneo ATP 250 di Stoccarda Taylor Fritz ha sconfitto il padrone di casa Alexander Zverev con il punteggio di 6‑3, 7‑6(0), conquistando così il suo nono titolo in carriera. Nel primo set, il break ottenuto da Fritz nell’ottavo gioco si è rivelato decisivo. Nel secondo parziale, si è imposta una netta supremazia nel tie‑break, in cui Zverev non ha conquistato alcun punto. Questo successo rappresenta il quarto titolo su erba per l’americano e conferma la sua superiorità recente nei confronti di Zverev, avendolo battuto per la quinta volta consecutiva.

La frase di Zverev detta a fine partita

“Taylor, sono fottutamente stanco di te. Non voglio vederti per i prossimi 2 o 3 anni. Non venire più in Germania!”. Questa la frase catturata a fine partita dalle telecamere detta in modo ironico da Zverev nei confronti di Fritz. Cinque ko di fila iniziano ad essere uno score pesante per Alexander. L’americano sta diventando sempre più la sua bestia nera. Fritz intanto ringrazia: si porta a casa il titolo al BOSS Open, l'ATP 250 di Stoccarda che ha inaugurato la stagione sull’erba (montepremi 751.630 euro).