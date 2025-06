Sabalenka si allena con il cellulare: il risultato è eccezionale

Aryna Sabalenka si prepara all'esordio stagionale sull'erba nel Wta 500 di Berlino . La tennista bielorussa, nonostante la delusione rimediata nella finale del Roland Garros contro Coco Gauff , resta al numero uno del mondo e sarà tra le principali favorite al titolo anche a Wimbledon , terzo Slam della stagione al via dal 30 giugno. Il debutto a Berlino vedrà Aryna scendere in campo contro la svizzera Rebeka Masarova , giocatrice proveniente dalle qualificazioni che al primo turno ha sorpreso Sofia Kenin .

Sabalenka si allena con un cellulare

In attesa di tornare in campo, Sabalenka ha intanto sperimentato un nuovo modo di allenare la precisione dei propri colpi. La numero uno al mondo ha pubblicato un video nel quale dimostra di aver utilizzato un cellulare come punto di riferimento. Un bersaglio che non ha impiegato molto a colpire, restando anche sorpresa delle sue capacità: "Volevo vedere quanti tentativi ci sarebbero voluti per colpire il telefono - ha scherzato sui social - ho scoperto che me ne bastava anche uno solo".