Paolini-Jabeur, secondo turno Wta 500 Berlino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini è pronta a fare il suo ritorno in campo in singolare dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Roland Garros . La numero uno azzurra farà il suo debutto stagionale sull'erba nel Wta 500 di Berlino , dove è accreditata come quarta testa di serie del tabellone, e dove affronterà per un posto nei quarti di finale Ons Jabeur .

Paolini-Jabeur, data e orario del match

La sfida tra Jasmine Paolini e Ons Jabeur, valida per il secondo turno del Wta 500 di Berlino, andrà in scena mercoledì 18 giugno come secondo match a partire dalle ore 11:30 sullo Steffi Graf Stadion, al termine di Badosa-Navarro.

I precedenti tra Paolini e Jabeur

Sono cinque i precedenti tra Paolini e Jabeur, con la numero uno azzurra avanti 3-2 nei confronti diretti. La tunisina ha trionfato a Madrid nel 2022 e sull'erba di Eastbourne nel 2023, mentre la toscana ha avuto la meglio agli ottavi di finale di Stoccarda dello scorso anno e in questa stagione si è imposta per ritiro dell'avversaria al terzo turno del torneo di Miami e al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia.

Paolini-Jabeur, dove vederla in tv

Tutte le partite del Wta 500 di Berlino sono trasmesse in chiaro sul canale tv SuperTennis e in in diretta tv su Sky Sport. In streaming, i match saranno visibili su SuperTenniX, SkyGo e Now Tv.

Wta 500 Berlino, il montepremi

PRIMO TURNO - €9.829

SECONDO TURNO - €13.651

QUARTI DI FINALE - €24.950

SEMIFINALI - €51.305

FINALISTA - €87.825

VINCITRICE - €142.610