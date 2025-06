Alcaraz vittima di messaggi shock sui social: “Meglio non leggere, mettono ansia…”

Alcaraz: "Ricevo messaggi davvero pesanti"

è tornato in campo dopo aver conquistato controalil quinto Slam della sua carriera. Il tennista spagnolo ha iniziato con un successo più complicato del previsto la sua stagione sull'erba, battendo al primo turno dell'con il punteggio di 6-4, 7-6(4). "Venivo da poco tempo di allenamento sull'erba e non conoscevo bene Walton - ha ammesso in conferenza stampa Alcaraz -. Il suo livello mi ha davvero sorpreso: la classifica non riflette la qualità del suo gioco, almeno su questa superficie". In un secondo passaggio della conferenza lo spagnolo ha poi ammesso di essere vittima di numerosi insulti sui social.

"Sui social ricevo messaggi davvero pesanti, alcuni fanno anche paura - ha detto il numero due del mondo -. Non dirò esattamente cosa mi scrivono, ma a volte sono talmente duri da mettere ansia. Succede soprattutto quando perdi, ma impari con l'esperienza che in quei momenti è meglio non leggere nulla. Da professionista devi imparare a convivere con tutto questo. Il mio consiglio? Quando le cose vanno male, meglio non guardare i social: la gente può essere davvero pericolosa".