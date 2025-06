Jannik Sinner e Andrea Bocelli, la coppia che non ti aspetti. Con un post sui social che ha spiazzato tutti, il celebre cantante italiano ha annunciato che nella giornata di venerdì 20 giugno uscirà una nuova canzone insieme al numero uno al mondo. "Polvere e gloria" è il titolo del brano, presentato con un video in cui Sinner pronuncia la seguente frase: "Nella nostra vita ci saranno tante prime volte. Tutto ciò che devi fare è essere te stesso." Ovviamente si tratta di una collaborazione a sorpresa, anche perché tutto ci si aspettava fuorché di vedere Jannik nelle vesti di artista, tuttavia c'è da dire che non è la prima volta che Sinner e Bocelli uniscono le forze. Lo scorso anno, Jannik era stato infatti annunciato come uno degli ospiti dell'evento "Andrea Bocelli 30 - The Celebration", dedicato ai 30 anni di carriera del cantautore.