Jannik Sinner e Andrea Bocelli, la coppia che non ti aspetti . Con un post sui social che ha spiazzato tutti, il celebre cantante italiano ha annunciato che nella giornata di venerdì 20 giugno uscirà una nuova canzone insieme al numero uno al mondo. "Polvere e gloria" è il titolo del brano - scritto da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, lo stesso Andrea Bocelli e prodotto da PPG Pierpaolo Guerrini - presentato con un video in cui Sinner pronuncia la seguente frase: " Nella nostra vita ci saranno tante prime volte. Tutto ciò che devi fare è essere te stesso ". Ovviamente si tratta di una collaborazione a sorpresa, anche perché tutto ci si aspettava fuorché di vedere Jannik nelle vesti di artista, tuttavia c'è da dire che non è la prima volta che Sinner e Bocelli uniscono le forze. Lo scorso anno, Jannik era stato infatti annunciato come uno degli ospiti dell'evento "Andrea Bocelli 30 - The Celebration", dedicato ai 30 anni di carriera del cantautore.

Le reazioni social

Inutile sottolineare che i tanti utenti su X e Instagram hanno accolto questo annuncio con grande stupore. "Bocelli Feat Jannik Sinner è un multiverso a cui non ero pronta non so più cosa sia reale" si legge ad esempio. Qualcun altro invece scrive: "Di tutte le cose che mi sarei aspettato di vedere questa mattina, una canzone di Andrea Bocelli con Jannik Sinner non era tra queste". Infine c'è anche chi ha ironizzato: "Feat con Bocelli: Sinner 1, Djokovic-Nadal-Federer 0". Da un lato tanta sorpresa, dall'altro molto entusiasmo per una collaborazione tra due personaggi di spicco e al vertice dei rispettivi mondi.

Le parole di Sinner e Bocelli

"Sono molto onorato e felice di far parte di questo progetto con Andrea, che da trent'anni è una voce unica e straordinaria, bandiera del nostro paese nel mondo. Non avrei mai potuto immaginare di sentire la mia voce in un suo brano, tutto questo è un'emozione forte”, ha dichiarato Jannik, protagonista anche nel videoclip diretto da Gaetano Morbioli, in cui non mancano immagini private dell'infanzia e dell'adolescenza dei due fuoriclasse, alternate a quelle girate nella tenuta toscana di Bocelli.

"‘Polvere e Gloria’ è un inno al valore della perseveranza, alla nobiltà della fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte di un disegno più grande" ha invece spiegato Bocelli. Sulla condivisione di questo percorso con Jannik, invece: "E' stato affascinante: mondi diversi ma vicini nell’impegno, nella disciplina, nella ricerca costante di autenticità e bellezza. E confesso di essere suo tifoso da sempre, affascinato non solo dal suo talento, ma anche dalla sua umiltà e dalla sua forza interiore”.