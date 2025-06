Paura ad Halle, un pannello pubblicitario si stacca e colpisce una tifosa: cosa è successo

Attimi di apprensione ad Halle nel corso del match di primo turno tra Alexander Zverev e Marcos Giron, vinto dal tedesco in due set. Durante il primo set dell’incontro, un pannello pubblicitario situato sopra una parte di tribuna si è staccato ed è caduto addosso a una spettatrice . Fortunatamente non ci sono state conseguenze per la donna, immediatamente soccorsa dallo staff sanitario e portata in ospedale per precauzione. Poco dopo, il torneo ha diramato una nota in cui si scusava per l'accaduto, spiegando che verosimilmente il crollo era stato causato dall'allentamento delle viti , a sua volta provocato dal rumore dei tamburi contro le balaustre. Oltre alle scuse, il direttore del torneo ha voluto omaggiare la tifosa interessata e si è reso protagonista di un bel gesto simbolico nei suoi confronti.

Il comunicato del torneo

"Sul 5:2 del primo set, uno striscione pubblicitario si è staccato dal livello superiore e ha colpito la 62enne di Halle, seduta nel livello inferiore. Fortunatamente, non ha riportato gravi ferite ed è riuscita a lasciare lo stadio da sola dopo lo shock, con un impacco di ghiaccio sul collo che le era stato offerto da Alexander Zverev. È stata comunque trasportata in ospedale ad Halle per motivi di sicurezza.

"Non si è mai verificato nulla di simile nei nostri 32 anni di storia del torneo. Siamo profondamente dispiaciuti per l'incidente", ha dichiarato il direttore del torneo Ralf Weber, che si è personalmente informato sulle condizioni della spettatrice presso il centro medico e le ha promesso un abbonamento per l'anno prossimo come piccolo risarcimento.

Il Dott. Udo Kleine e Uwe Greipel-Dominik, in qualità di organizzatori dell'evento, hanno controllato le balaustre vicine subito dopo l'incidente e hanno dato il via libera alla ripresa della partita: "Sospettiamo che il rumore dei tamburi contro le balaustre abbia causato l'allentamento delle viti. Questo non deve accadere e ci scusiamo. Controlleremo anche tutte le altre balaustre e i relativi fissaggi subito dopo la partita contro Zverev.